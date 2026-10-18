Samsun Atakum\'da alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Samsun'da alev alan otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi 3103. Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Bir otomobili bir anda alevler sardı. Aracın alev alev yandığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.