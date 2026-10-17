Samsun Atakum'da Lyrica ve metamfetamin operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun Atakum'da Lyrica ve metamfetamin operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Samsun Atakum\'da Lyrica ve metamfetamin operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Samsun Atakum'da jandarma operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan mahkemece tutuklandı. Aramalarda 99,09 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 11 bin 800 lira ile Lyrica ibareli sentetik ecza hap ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.A.(25) adındaki kadının Körfez Mahallesi'ndeki evine 13 adet Lyrica ibareli sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Jandarma ekipleri E.A.'nın uyuşturucu maddeyi Y.S.Ç.'den(37) aldığını tespit ederek çalışma başlatıldı. Soruşturmanın devamında Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İncesu Mahallesi'nde Y.S.Ç.'nin idaresindeki içinde A.S. adlı (20) kadının bulunduğu aracı ele geçirdi ve narkotik dedektör köpeği eşliğinde araçta arama yaptı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen aramada 99,09 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.S.Ç. ve A.S., gözaltına alındı. A.S.'nin Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan ikametinde ve eklentilerinde yapılan adli aramada, 5 gram metamfetamin maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 9 adet sentetik ecza hap elde edildi. Atakum ilçe jandarma Komutanlığındaki sorgulamaları tamam Y.S.Ç. ve A.S. adlı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkardıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderdi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiJandarma3. SayfaGüvenlikGüncelSamsunSuçSon Dakika

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