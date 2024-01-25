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Samsun Bafra'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İ.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 435 adet tabanca fişeği bulundu. Olayla ilgili adli inceleme devam ediyor.

Samsun Bafra\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
25.01.2024 - 11:32,  Güncelleme: 11:34
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince evinde kaçak silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi alınan İ.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 435 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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