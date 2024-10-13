Samsun'da 1.2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da 1 ton 200 litre etil alkol ele geçirildi
SAMSUN - Samsun'da polisin takibi sonucu bir kamyonette yapılan aramada 1 ton 200 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde durdurdukları açık kasa kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada, koliler içinde sahte içki yapımında kullanılan 1 ton 200 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak, haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal şlemler başlatıldı.
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