Samsun\'da 200 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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