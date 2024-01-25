Samsun\'da 40 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından 40 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu 40 adet sahte bandrollü makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN