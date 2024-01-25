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Samsun'da 40 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 40 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu 40 adet sahte bandrollü makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun\'da 40 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi
25.01.2024 - 15:41,
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Samsun'da polis tarafından 40 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu 40 adet sahte bandrollü makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da 40 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi - Son Dakika
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