Samsun'da 7 Bin 83 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından ele geçirilen 7 bin 83 adet sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde 2 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 7 bin 83 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Ç.C (21) gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk Ç.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN