Samsun\'da Anız Yangını Tarlalara Sıçradı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen anız yangını ekili alanlara sıçradı. Yangında yaklaşık 20 dönüm ekili alan zarar gördü.
Vezirköprü ilçesi Kılıçgüney Mahallesi'nde çıkan anız yangını buğday tarlalarına sıçradı. Vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında Arif Yıldırım ve Eyüp Acar, Sabri Yıldız'a ait yaklaşık 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. - SAMSUN
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