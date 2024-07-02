Samsun'da annesini bıçaklayan şahıs tutuklandı

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Samsun'da annesini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu H.A.(31) tarafından merdivenden inerken kalçasından bıçaklanan M.A.(54) adlı kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.A. cam batması sonucu yaralandığını ileri sürdü. Doktorlar yaranın cam kesisi değil bıçaktan kaynaklandığını tespit edince polis yaptığı araştırma sonucu kadını oğlunun bıçakladığını ortaya çıkardı. Hafif şekilde yaralanan kadın ayakta tedavi gördü.

Annesini bıçakladığı iddia edilen H.A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN