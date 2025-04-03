Samsun'da Bıçaklı Darp Olayı: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Bıçaklı Darp Olayı: 4 Gözaltı

Samsun\'da Bıçaklı Darp Olayı: 4 Gözaltı

Samsun'da bir kişi darp edilip bıçakla ağır yaralanırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

03.04.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir kişinin darp edilip bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan otogarda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için arkadaşı ile birlikte Samsun'a gelen Recep A.(24), arkadaş ortamında tanıştığı şahıslar tarafından darp edilerek bacağından bıçaklandı. Kafasına aldığı darbe sonucu da ağır yaralanan Recep A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili F.Ö., E.Ö., N.D. ve A.C.Ö.'yü Çarşamba ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İlkadım, samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bıçaklı Darp Olayı: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
Gözünü diktiği topraklardan Trump’a mesaj: ABD Grönland’ı alamayacak Gözünü diktiği topraklardan Trump'a mesaj: ABD Grönland'ı alamayacak
Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
“Volkan Konak“ paylaşımı başını yaktı Diyanet’ten Çatalca Müftüsü’ne soruşturma "Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma
Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Video ile yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt
Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Video ile yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt
15:45 Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
14:25 Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
22:23 Galatasaray’a derbide sakatlık şoku Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi Galatasaray'a derbide sakatlık şoku! Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi
22:11 Osimhen’in golünden sonra kavga çıktı Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi Osimhen'in golünden sonra kavga çıktı! Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi
22:11 “Volkan Konak“ paylaşımı başını yaktı Diyanet’ten Çatalca Müftüsü’ne soruşturma "Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma
21:50 Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
21:13 Gözünü diktiği topraklardan Trump’a mesaj: ABD Grönland’ı alamayacak Gözünü diktiği topraklardan Trump'a mesaj: ABD Grönland'ı alamayacak
21:01 Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
20:56 Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
20:43 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
20:39 Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 16:37:45. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Bıçaklı Darp Olayı: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement