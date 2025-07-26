Samsun\'da Boğulma Olayı

Samsun'un Atakum ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

Olay, Atakum ilçesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla iki arkadaşıyla birlikte denize giren Onur Aytun (19), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Aynı anda iki arkadaşı da boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerindeki cankurtaranlar, iki kişiyi sudan çıkarmayı başardı ancak Onur Aytun'a ulaşamadı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı arama çalışmaları sonucu denizden çıkarılan Onur Aytun, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Aytun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN