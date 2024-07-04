Samsun'da Buzdolabında Ele Geçen 13 Bin 701 Adet Extacy Hapla İlgili 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Buzdolabında Ele Geçen 13 Bin 701 Adet Extacy Hapla İlgili 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosu tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yapılan operasyonda, Samsun'da bir ikamette buzdolabı, gardırop ve ayakkabı dolabına zulalanmış şekilde 13 bin 701 adet extacy hap, 10 gram metamfetamin ve 11 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

04.07.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da buzdolabı içinde ele geçen 13 bin 701 adet extacy hapla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısınca verilen talimatlar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Kirazlık ve İstiklal Mahallelerinde B.Ö.(35), M.D.(36) ve T.Ş.(26) isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, ikametin buzdolabına, gardırobuna ve ayakkabı dolabına zulalanmış şekilde poşet poşet 13 bin 701 adet extacy hap, 8 paket satışa hazır vaziyette toplam 10 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ö., M.D. ve T.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Operasyon, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Buzdolabında Ele Geçen 13 Bin 701 Adet Extacy Hapla İlgili 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 12:59:34. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Buzdolabında Ele Geçen 13 Bin 701 Adet Extacy Hapla İlgili 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement