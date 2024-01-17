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Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, ağabeyiyle çanak anten yüzünden çıkan tartışma sırasında çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Kemal Çakır, ağabeyinin televizyon yayınını bozmak amacıyla çatıya çıktıktan sonra arbede yaşandı ve çatıdan balkona düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kemal Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 16:24
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Samsun'da bir kişi, yaşadığı binanın çatısına çıkarak ağabeyinin çanak antenine zarar vermek istedi. Daha sonra abisinin de çatıya çıkmasıyla iki kardeş arasında çıkan tartışmada küçük kardeş, balkona düşerek hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yaşanan olayda iddiaya göre, Kemal Çakır (42) aile apartmanının çatısına çıkarak ağabeyi Ahmet Çakır'ın (55) televizyon yayınını bozmak için çanak antenine zarar vermek istedi.

2 KARDEŞ ÇATIDA KAVGAYA TUTUŞTU

Kardeşinin peşinden çatıya çıkan Ahmet Çakır olaya müdahale etmek isterken iki kardeş arasında arbede çıktı. Arbedede çatıdan balkona kafa üstü düşen Kemal Çakır ağır yaralandı. Çakır, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ağabey Ahmet Çakır ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kemal Çakır'ın daha önce de ağabeyinin çanak antenine zarar verdiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü - Son Dakika
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