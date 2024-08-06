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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde 5-6 Ağustos tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapmaktan 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralamadan 12 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticareti yapmaktan 11 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan 1 kişi ihale fesat karıştırma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay cezaları bulunan 2 kişi, kasten yaralama suçunda 1 yıl 5 ay 15 gün ve 1 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan 2 kişi ve kesinleşmiş hapis cezalarıyla toplamda 23 aranan şahıs yakalandı. Bu aramalar sonucunda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 9 adet kesici ve delici alet geçirildi. - SAMSUN