Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ terör örgütü şüphelisi Suriye uyruklu M.A. ve Q.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan M.A. ve Q.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 DEAŞ şüphelisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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