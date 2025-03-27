Samsun\'da Define Operasyonu: 11 Gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından 4 ilçede düzenlenen define operasyonunda 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yapılan araştırma sonucu kaçak kazı yapan şahıslar tespit edildi. Olayla ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların ikamet ettiği Terme, Tekkeköy, İlkadım ve Kavak ilçelerinde 11 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda tarihi değeri olan eşyalar ile çok sayıda kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN