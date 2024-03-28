3.Sayfa

Samsun'da depo yangını

SAMSUN - Samsun'da depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Yangın, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Gümüş Sokak üzerindeki 3 katlı bir binada depo olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. Ambalaj, plastik ve tahta parçalarının bulunduğu depoda bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Depodan çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında koli halde bulunan ambalaj malzemelerinin bir kısmı yanarak zarar gördü.

Kadıköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Yılmaz, "Vatandaşın deposuymuş. Kağıtları, tahtaları yanmış. Kendisi sigara izmaritinden olduğunu söylüyor. Emniyet ve itfaiye burada rapor tutacak" dedi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.