Samsun\'da Ehliyet Sınavında Kopya Girişimi

Samsun'da 1 kişi, ehliyet sınavına girerken göğüs kafesinin çukuruna gizlediği cep telefonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar E-Sınavında, kopya girişimi polisin dikkati sayesinde önlendi. S.D. (25) isimli şahıs tavırları nedeniyle Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde yakalandı. Üst aramasında, göğüs kafesi çukuruna gizlenmiş bir cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.D. hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı. - SAMSUN