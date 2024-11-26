Samsun\'da Etil Alkol Operasyonu

3.Sayfa

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 130 litre etil alkol ve 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 130 litre etil alkol ve 16 litre yapma alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN