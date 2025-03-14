Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu

Jandarma, Samsun'da 10 adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.

14.03.2025 14:24
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Jandarmadan kaçak silah operasyonu

SAMSUN - Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 10 adrese yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucunda, ruhsatsız silah bulunduran şahıslar tespit edildi. Olay ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların ikamet ettiği belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bomba köpeğinin de görev aldığı aramalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet tabanca şarjörü, 4 bin 301 adet tabanca fişeği ve 4 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika

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