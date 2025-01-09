Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu

3.Sayfa

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda E.K. (43), G.H. (51), E.K. (19) ve 17 yaşındaki O.C.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 50 paket gümrük kaçağı sigara, saat, powerbank, kulaklıktan oluşan 32 adet gümrük kaçağı elektronik cihaz, 31 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 30 adet gümrük kaçağı puro çakmağı ve 22 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN