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Samsun'da kaza: 1 ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da kaza: 1 ağır 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen kazada, yoldan çıkan bir otomobil, katı atık toplayan bir yayaya ve başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da kaza: 1 ağır 3 yaralı
20.12.2023 - 17:58,  Güncelleme: 18:01
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Samsun'da yoldan çıkan otomobilin, katı atık toplayan yayaya ve bir otomobile çarptığı kazada 1'ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden Dursun Ali A., hasta olan eşi Ayfer A.'yı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüp evlerine dönmek için yola çıktı. Dursun Ali A. idaresindeki 52 LN 557 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerinden katı atık toplayan yaya Gazi G.'ye ve çöp konteynerine ardından da Bahri U. idaresindeki 55 BOZ 11 plakalı otomobile çarptı. Otomobilin çarptığı yaya Gazi G., çöp konteyneri ve şahsın yanındaki bisiklet yol kenarına fırladı. Kazada, Gazi G. ile otomobil sürücüsü Dursun Ali A. ve eşi Ayfer A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazi G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Dursun Ali A., kendisine bir kamyonun çarptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini iddia etti.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kaza: 1 ağır 3 yaralı - Son Dakika


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