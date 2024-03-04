Samsun'da muhtar adaylarının tanıtım afişleri koparıldı - Son Dakika
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Samsun'da muhtar adaylarının tanıtım afişleri koparıldı

Samsun\'da muhtar adaylarının tanıtım afişleri koparıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde İncesu Yalı Mahallesi'nde muhtar adaylarının kendilerini tanıtmak amacıyla astıkları afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından koparıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde afişlerin asıldığı yere gelen kişilerin afişleri yerlerinden kopartarak araçlarına koyma anları yer aldı. Muhtar adayları, yapılan bu eylemleri kınayarak seçim sürecinin sevgi ve saygı çerçevesinde devam etmesini istedi.

04.03.2024 20:40
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Samsun'da bir mahallede muhtar adaylarının tanıtım afişlerinin koparılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde muhtar adaylarının kendilerini tanıtmak amacıyla astıkları afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından koparıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilleriyle afişlerin asıldığı yere gelen kişilerin afişleri yerlerinden kopartarak araçlarına koyma anları yer aldı.

Muhtar adayı Ramazan Zorlu, "Girmiş olduğumuz bu seçim sürecinden benim ve diğer muhtar adayı arkadaşlarımın amacını aynı görmek ve düşünmek istiyorum. Unutulmamalıdır ki biz her şeyden önce aynı mahallenin insanıyız. Seçim süreci gelir geçer. Biz yine yarın yüz yüze bakmak zorundayız. Hepimizin çıktığı bu yolda gerek kara propaganda, gerekse afiş ve pankartlarımıza zarar vererek yapılan kirli siyaset hamlelerinin hiçbirimize fayda sağlamayacağı açıktır" dedi.

Kendi afişinin de koparıldığını sosyal medyadan duyuran mevcut İncesu Yalı Mahallesi Muhtarı Aslan Sinecek, "Mahallemizde herkesin doğal hakkı olan muhtarlık seçimlerine katılmak demokrasinin gereğidir. Maalesef mahallemizde gözlemlediğim gerek şahsıma ait afiş ve pankartların, gerekse değerli rakip arkadaşlarımın da afiş ve pankartlarının yırtılıp söküldüğünü görmekteyiz. Yapılan bu eylemleri doğru bulmadığımı belirtmekle beraber, bu yarışın sevgi ve saygı çerçevesinde devam etmesini arzuluyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da muhtar adaylarının tanıtım afişleri koparıldı - Son Dakika

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