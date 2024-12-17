Samsun'da Okul Servisi Kaza Yaptı - Son Dakika
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Samsun'da Okul Servisi Kaza Yaptı

Samsun\'da Okul Servisi Kaza Yaptı

Samsun'da okul servisi ile otomobil çarpıştı, 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı.

17.12.2024 13:41
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Samsun'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öznur Aslan idaresindeki 55 C 0161 plakalı okul servisi ile Seyit Abdullah Ayaz'ın kullandığı 55 ALE 353 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ayaz, yanındaki 2 kişi ile servis şoförü, hostes ve 10'u öğrenci toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Okul Servisi Kaza Yaptı - Son Dakika

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