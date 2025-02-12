Samsun'da bir lisenin öğrenci pansiyonunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Samsun'un Terme ilçesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin erkek öğrenci pansiyonun bacasında yangın çıktı. Olayın 112'yi bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, pansiyon güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Pansiyonda Baca Yangını - Son Dakika
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