Samsun\'da Polis Ekipleri Tarafından Siber Tehlikelere Karşı Bilgilendirici Etkinlik Düzenlendi

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Samsun'da polis ekipleri tarafından, SİBERAY programı kapsamında lise ve ortaokul öğrencilerine dijital tehlikelere karşı bilgilendirici etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, SİBERAY programı kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, toplamda 440 lise ve ortaokul öğrencisine siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasadışı bahis konularında bilgilendirici etkinlik düzenledi.

Öğrenciler için faydalı olan bu etkinliklerin devam edeceği belirtildi. - SAMSUN