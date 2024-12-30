Samsun\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Samsun'da 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişekle yakalanan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde düzenledikleri operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN