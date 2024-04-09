Samsun'da sahurda yemek yerken çıkan tartışmada eşini darp ederek burnunu kırdığı iddia edilen koca, gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahura kalkan 4 yılık evli olan İ.K.(23) ile kocası İ.K.(23) arasında tartışma çıktı. Koca İ.K.'nin karısını darp ederek burun nazal kemiğini kırdığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan genç kadın, kocasından şikayetçi oldu ve can güvenliğinin olmadığını söyledi.
Polis tarafından gözaltına alınan koca İ.K. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdü. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Sahurda Tartışma: Koca Eşini Darp Ederek Gözaltına Alındı - Son Dakika
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da tespit edildi. Operasyonun devamında ise 2 şahıs daha yakalandı ve bir şahıs tutuklandı.
Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi Sağgöze kırsalında araziye gizlenmiş olan esrar maddesi bulunduğu belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir turist, ayağının kayıp düşmesi sonucu yapay şelalenin tepesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda turist kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?