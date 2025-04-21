Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bazı şahısların il dışından temin ettikleri ruhsatsız tabancaları Samsun'da sattıkları tespit edildi. Vezirköprü ilçesi, Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 18 Nisan'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve 96 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö., Ü.T. ve S.Ş. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 3 şüpheli, bu sabah Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. Başka suçtan cezaevinde bulunan A.S. ve S.K. de operasyon kapsamında Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö., İ.T., A.S. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ş. ise mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN