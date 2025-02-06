Samsun'da Silahlı Çatışma: 4 Araç Zarar Gördü - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Çatışma: 4 Araç Zarar Gördü

Samsun\'da Silahlı Çatışma: 4 Araç Zarar Gördü

Samsun'da bir otoparkta iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada 4 araç hasar gördü, 3 kişi gözaltında.

06.02.2025 18:13
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Samsun'da 2 kişi arasında çıkan silahlı çatışmada tabancalardan çıkan kurşunlar park halindeki 4 araca zarar verdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir otoparkta gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. ile E.C.B. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tabancalardan çıkan kurşunlar park halindeki 4 araca isabet ederek maddi zarara sebep oldu. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis olay yerinde 20 adet boşkovan ele geçirdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.Y., B.Ç. ile E.C.B. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Silahlı Çatışma: 4 Araç Zarar Gördü - Son Dakika

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