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Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıda 1'i kazara olmak üzere 2 kişi vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kemal F. bacaklarının 5 yerinden yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Mustafa Ş. de sol bacağından kazara yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan ikisi park halindeki otomobile isabet etti. Kaçan şahsın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.