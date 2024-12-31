Samsun\'da Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

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Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden O.Y.'nin (23) silahlı saldırısına uğrayan A.K. (20), sol ayak parmağından yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan O.Y. ve yanında bulunan 2 kişi kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili O.Y. ile E.A. ve A.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN