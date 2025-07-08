Samsun\'da Tekne Alabora Oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde denize açılan bir tekne alabora oldu. Denize düşen 5 kişi, kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu sahilinden denize açılan 5 kişinin bulunduğu küçük tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknede bulunanlar suya düşerken, bölgedeki cankurtaranların da yardımıyla kıyıya ulaştılar. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - SAMSUN