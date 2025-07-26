Samsun\'da Tekstil Mağazasında Yangın

Samsun'da bir tekstil mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu ürünlere ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı Yeşilyurt Apartmanı girişinde bulunan tekstil mağazasında saat 08.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağaza içerisinde bulunan çay ocağından çıktığı belirlenen yangında dükkan içerisinden siyah duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve iş yeri sahibine bildirdi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, tutuşan ocak ve baca kısmını söndürüp, alevlerin tekstil ürünlerine sıçramasını önledi.

Aynı dükkanın 2 sene önce de kafe olarak işletildiği zaman yandığını ve o zaman her şeyin kül olduğunu dile getiren iş yeri sahibi Uğur Akyüz, "Yangın çıktığında evdeydim. Komşular arayıp dükkanın yandığını ve duman çıktığını söylediler. Ben gelmeden itfaiye de gelip erkenden yangına müdahale etti. Erken müdahale de yangının büyümesini önledi. Burası tekstil mağazası. Yangın eğer büyüseydi daha durduramazdık. 2023'te burası kafeydi. O zaman çıkan yangında çok büyük zararım olmuştu. Şimdi en azından az bir zararla bu yangını atlattık" dedi.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından olayla ilgili polis ekipleri de tutanak tutarak gerekli incelemeleri yaptı. - SAMSUN