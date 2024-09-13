Samsun'da Üniversitede Orman Yangını

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Üniversite kampüsünde orman yangını

SAMSUN - Samsun'da üniversite kampüsünde bulunan meşelik alanda orman yangını çıktı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'nde meydana geldi. Tıp Fakültesi karşısında meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye, arazöz ve TOMA müdahale etti. Üniversite ekipleri de yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.