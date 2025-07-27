Samsun\'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimleri

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TUBİM görevlisinin katılımıyla birlikte gerçekleştirilen bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 3 gün içinde 21 bin 500 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitim verildi.

24-25-26 Temmuz 2025 tarihlerinde Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen iki ayrı etkinlikte toplam 5 bin 500 kişiye Narko-Tır ve Narko-Nokta faaliyetleri gerçekleştirildi. Bafra ilçesi Kapıkaya Festivali'nde ise 16 bin kişiye Narko-Tır, Narko-Nokta ve Narko-Yetişkin faaliyetleri sunuldu.

Toplamda 21 bin 500 vatandaşa ulaşılırken, Uyuma Uygulaması ve Narvas Sistemi tanıtılarak, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturuldu. - SAMSUN