Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

14.09.2024 14:57
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Samsun'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçti, 19 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 19 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 783 adet sentetik ecza, 82,95 gram sentetik kannabinoid, 66,18 gram esrar, 10,41 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, 1 adet esrarlı sigara, 3 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. 19 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca aranması olan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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