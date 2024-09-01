Samsun\'da Bekçilerin Operasyonu: Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Samsun'da bekçilerin boş arazide fark ettiği koliden 4 bin 47 adet uyuşturucu hap çıkarken, soruşturmanın devamında bir evde de uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri devriye gezerken gece saat 03.30 sıralarında boş arazi içinde bir koliyi fark etti. İçinde uyuşturucu hap olan koli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kolide yapılan aramada 4 bin 47 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili koliyi boş araziye bıraktığı tespit edilen A.K.Y. ve F.Ç. narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Narkotik polisi, soruşturmanın devamında gözaltına alınan şüpheli A.K.Y.'nin ofisinde ve ikametinde yaptığı yapılan aramalarda, 482,20 gram pregabalin, 54 adet sentetik ecza, 1 adet grinder (esrar öğütücü), 1 adet hassas terazi ve 0,18 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN