Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişiye 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişiye 5 Yıl Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

03.07.2024 11:32
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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarını dava açılan 2 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında A.E. ve E.İ. 5'er yıl hapis ve 10'ar bin lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişiye 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişiye 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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