Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişiye 5 Yıl Hapis Cezası

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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarını dava açılan 2 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında A.E. ve E.İ. 5'er yıl hapis ve 10'ar bin lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN