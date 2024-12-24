Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Jandarma, F.D.'nin evinde uyuşturucu ve silah ele geçirdi, F.D. gözaltına alındı.

24.12.2024 19:02
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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu ve silah operasyonu

SAMSUN - Samsun'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edilen araştırma neticesinde F.D.isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 378 gram kubar esrar, 1 adet içime hazır uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 37 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili F.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Kaynak: İHA

Salıpazarı, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika

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