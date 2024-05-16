Samsun'da yapılan operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da yapılan operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

Samsun\'da yapılan operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 76 bin 520 adet makaron, 53,5 kilo tütün ve sigara doldurma makineleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

16.05.2024 18:21
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Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda 76 bin 520 adet makaron, 53,5 kilo tütün, sigara doldurma makineleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 iş yeri ve depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 52 bin 520 adet doldurulmuş makaron, 24 bin adet boş makaron, 53 kilo 500 gram kaçak tütün, 4 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet manuel sigara sarma makinesi, 3 adet komprasör, 3 bin adet çok amaçlı boş kutu, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.A. (43) ve M.Ş. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da yapılan operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

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