Samsun\'da yapılan operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda 76 bin 520 adet makaron, 53,5 kilo tütün, sigara doldurma makineleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 iş yeri ve depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 52 bin 520 adet doldurulmuş makaron, 24 bin adet boş makaron, 53 kilo 500 gram kaçak tütün, 4 adet otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet manuel sigara sarma makinesi, 3 adet komprasör, 3 bin adet çok amaçlı boş kutu, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.A. (43) ve M.Ş. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN