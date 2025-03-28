Samsun'da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.