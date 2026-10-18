Samsun İlkadım\'da park halindeki elektrikli araçtaki yangın battaniyeyle söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alevlere teslim olan araca itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle müdahale etti. Uzun süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, otomobilin alev alev yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak kenarında park halinde bulunan elektrikli otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin sardığı elektrikli otomobile müdahale etti. Ekipler, yanan aracın üzerini yangın battaniyesiyle örterek su sıktı. Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Park halindeki elektrikli otomobilin bir anda alevlere teslim olduğu ve yangına müdahale edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın alev alev yandığı anlar yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.