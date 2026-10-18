Samsun Yakakent'te otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Liman Mahallesi'nde Liman Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Efe Özdemir'in (22) kullandığı otomobil ile Hatice Şensoy'un (43) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Efe Özdemir, elektrikli bisiklet sürücüsü Hatice Şensoy ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.