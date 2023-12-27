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Sanayi sitesinde yangın paniği - Son Dakika
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Sanayi sitesinde yangın paniği

Karabük'ün Cumayanı Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, dorse tamir dükkanında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevler söndürüldü. Yangın sonucunda tamirhanede maddi hasar oluşurken, Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Sanayi sitesinde yangın paniği
27.12.2023 - 23:45,
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Sanayi sitesinde yangın paniği

KARABÜK - Karabük'ün Cumayanı Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Cumayanı sanayi sitesinde bulunan dorse tamir dükkanında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangında alevleri fark eden sanayi esnafı durumu 112 ihbar hattı ile iş yeri sahibine bilgi verdi. Tamirhane dükkanından yükselen alevlerin akşamın karanlığını aydınlattığı yangına Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin hızla büyüdüğü yangın diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili tamirhanede maddi hasar oluşurken, Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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