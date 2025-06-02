Otomobil takla attı, yaralılar yardıma koşanlara hakaret etti

Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yol kenarında durarak, takla atan aracın içinde kalan yaralıların yardımına koştu.

CAMI KIRANLARA HAKARET ETTİ

Bir kişi, araç içinde sıkışanları çıkarmak için camı kırarak müdahale etmek istedi. Ancak araç içerisinde bulunan yaralılar camı kıran vatandaşa hakaret etti. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Takla atan araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.