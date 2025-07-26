Sandıklı\'da Metruk Binada Yangın

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi Eski Afyon Caddesi'nde bulunan metruk bir binanın bahçesinde yangın çıktı.

Bahçedeki kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine gelene kadar vatandaşlar da kendi çabaları ile yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak binaya sıçramasını önledi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR