Şanlıurfa'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

05.06.2025 14:12
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Şanlıurfa Valiliği, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 Haziran 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında il sınırları içindeki bütün ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli işlemler uygulanacak.

Şanlıurfa Valiliği, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle il sınırları içinde bulunan ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde ilimiz ormanlarında ciddi hasarlar oluşturabilecek orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tedbirlerin 12 madde şeklinde sıralandığı kararda özellikle bütün ormanlık alanlara girişlerin 5 Haziran 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandığına dikkat çekildi.

Valiliğin yayımladığı kararda, "6831 sayılı Orman Kanununun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9'uncu ve 66'ncı maddeleri uyarınca Şanlıurfa ili sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 5 Haziran 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasındaki dönemde yasaklanmıştır. Şanlıurfa ili genelinde bütün ormanlık alanlarda; mangal, semaver vb. ateşli piknik yapılması, havai fişek, meşale, maytap vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda, ormanların kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklanmıştır. Ayrıca karayolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır. Şanlıurfa ili sınırları içinde yer alan Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Hilvan Karacurun Orman Parkı'nda piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan bu alanlardan sadece ateşsiz piknik yapmak amacıyla Gölpınar Tabiat Parkında Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen alan hariç gerekli tüm önlemleri alarak yararlanabileceklerdir.

Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Hilvan Karacurun Orman Parkındaki piknik amaçlı gelen vatandaşların giriş çıkışları ile her türlü tedbir büyükşehir belediyesi tarafından sağlanacaktır. Orman Kanununun 31'inci ve 32'nci maddeleri kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahallelerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle belirtilen tarihten itibaren 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak kontrollü ateş yakmak dahil, ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz olarak alacaktır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacaktır. Bütün belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaktır. Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonu altında genel kolluk birimleri, orman muhafaza memurları ve belediye zabıtası tarafından bu kararla alınan tedbirler ve getirilen yasaklamaların kontrol ve denetimi kesintisiz olarak yerine getirilecektir. Yasaklama kararına aykırı davrananlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler gerçekleştirilecektir. Bu karar Şanlıurfa ili sınırları içindeki bütün ormanlık alanlarda uygulanır. Yangın ihbarları ve bununla ilgili bütün şüpheli durumlar 112 Acil Çağrı Hattı aranarak yapılabilecektir. Yukarıda sayılan kararlara aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem yapılacaktır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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