Sapanca'da oğlu tarafından vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sapanca'da oğlu tarafından vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti

Sapanca'nın Göl Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, 71 yaşındaki Cemalettin Çınar, oğlu tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

19.07.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabanca ile vurulan 71 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Göl Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan M.S.Ç. (36), henüz bilinmeyen bir sebeple babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabanca ile vurdu. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise babasını öldüren şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Aynı evde yaşayan anne Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç.'de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cemalettin Çınar'ın cansız bedeni ise Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sapanca, Çınar, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da oğlu tarafından vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 THY, bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde sorun yaşandığını açıkladı THY, bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde sorun yaşandığını açıkladı
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
09:19 Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
07:20 Vergi paketi komisyonda kabul edildi En düşük emekli aylığı artıyor Vergi paketi komisyonda kabul edildi! En düşük emekli aylığı artıyor
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
09:58 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk icraatı belli oldu Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu
09:53 Çin’de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu
09:47 Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı Lal Denizli’nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu
09:16 Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
08:32 2 kişi hayatını kaybetmişti İzmir’deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı 2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı
08:13 Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 10:55:48. #1.13#
SON DAKİKA: Sapanca'da oğlu tarafından vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement