Sapanca'da Restoran Yangını - Son Dakika
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Sapanca'da Restoran Yangını

Sapanca'da yapımı süren restoran yangına teslim oldu. İtfaiye ekipleri müdahale etti.

03.10.2024 13:43
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesislerinin yanında yapımı süren restoran binası alevlere teslim oldu. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Rüstempaşa Mahallesi Gezmiş Sokak'ta bulunan bir restoran binasında meydana geldi. Yapımı devam eden restoran binasında iddiaya göre, kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin binayı sardığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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